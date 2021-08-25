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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Пожар в заброшенной больнице в Екатеринбурге потушен. Сгоревшие конструкции разбирали всю ночь

В Екатеринбурге потушили пожар в здании заброшенной больницы в парке Зеленая роща. Работы завершились сегодня утром.
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Напомним, возгорание произошло во вторник вечером. Огонь распространился минимум на два верхних этажа. Это уже третий пожар в заброшенной больнице за текущее лето.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 200 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом здании на улице 8 Марта. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 23 часа 46 минут открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены сегодня в 7 часов утра.

Комплекс клинической больницы "скорой помощи" по улице 8 Марта, 78а является памятником архитектуры, но вот уже более двух десятков лет находится в неприлично заброшенном состоянии. В начале июля этого года стало известно, что региональные власти обратились к федеральным с просьбой исключить больницу из реестра объектов культурного наследия, чтобы на месте старого здания создать многофункциональный медицинский центр.

В середине июля сообщалось, что восстановлением и реконструкцией займется специальный фонд поддержки Екатерининской больницы.

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Теги: больница, здание, пожар, Екатеринбург, Зеленая роща, МЧС



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