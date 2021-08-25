25 Августа 2021
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Политика В России
цик, центризбирком, логотип, выборы (2021) | Фото: 5 канал

ЦИК снял с выборов восемь кандидатов за владение иностранными финансовыми инструментами

Центризбирком России 24 августа исключил из списков трех партий восемь зарегистрированных кандидатов на основании сведений о наличии у них зарубежных финансовых активов.

Речь идет о трех кандидатах "Яблока", четырех от "Новых людей" и одном от ЛДПР. У некоторых из них поводом для снятия стали единичные акции крупных компаний, приобретенные в популярных и доступных мобильных инвестиционных сервисах. Активы обнаружены и у нескольких кандидатов "Партии роста", которая тоже пока не хочет исключать их из списка по собственной инициативе.

Не все партии, в списках которых выявлены такие кандидаты, хотят самостоятельно их исключать, поэтому ЦИКу придется делать это через суд, что приведет к техническим сложностям при печати и доставке бюллетеней в труднодоступные регионы, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, по федеральным спискам на выборы депутатов Госдумы зарегистрировано 3 тыс. 910 кандидатов, а по одномандатным округам — 2 тыс. 062. На один мандат претендуют около девяти кандидатов,

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Теги: Центризбирком, выборы, Госдума



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