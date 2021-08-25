В Тюмени продлили запрет на работу детских площадок и фуд-кортов в торговых центрах

Власти Тюменской области на фоне эпидемии коронавируса продлили введенные в конце июля ограничения на работу заведений общественного питания и детских площадок в торговых центрах региона.

Как сообщил областной оперштаб, до 1 сентября продлен запрет на работу детских площадок и игровых комнат в ТЦ. Также на этот срок будут закрыты расположенные в торговых центрах фуд-корты. Работа разрешена только "на вынос".

Заведения общепита будут закрыты с 24:00 до 6:00. В ночное время могут работать только кафе в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях.

Как сообщалось, в Тюменской области план по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 80% населения планируют выполнить к началу октября.