25 Августа 2021
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коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Борис Титов предложил дать россиянам право самостоятельно определять возраст выхода на пенсию

Повышение пенсионного возраста в России не оказало на пенсионную систему никакого благотворного влияния, заявили участники конференции по пенсионной реформе, организованной Институтом экономики роста имени Столыпина.

Как сообщила пресс-секретарь "Партии роста" Анастасия Киченко, среди предложенных мер - перенос пенсионных обязательств перед пожилыми людьми напрямую на федеральный бюджет, снижение ставки пенсионных взносов до 12% для всех категорий плательщиков, возврат прежней формулы расчета пенсий в зависимости от стажа.

Также участники мероприятия высказались за добровольность накопительной части пенсии при ее софинансировании со стороны государства. Как считают эксперты, гибкая формула расчета пенсии даст людям возможность выходить на пенсию, начиная с 55 лет.

Как заявил директор Института экономики роста Антон Свириденко, коэффициент замещения (соотношение пенсии и среднего заработка, который человек получал в течение своей работы) в России далек от минимума в 40%, который Международная организация труда установила в качестве ориентира. В настоящее время он составляет 30,7%.

"Нужно освободить пенсионную систему от той нагрузки, которая тянет ее на дно, в дикий дефицит. Никаких налогов с работающих не хватит, чтобы обеспечить пенсии всем остальным. Дефицит ПФР все равно покрывается государством, и надо просто прекратить играть в эти игры, камуфлировать ситуацию", — сообщил председатель координационного совета Института экономики роста Борис Титов.

Накопительную систему для работающих россиян предложено перевести на сугубо добровольную основу, и вернуть принцип софинансирования: 1 рубль на добровольную пенсию отчисляет сам работник (взнос освобождается от НДФЛ), еще 1 рубль – его работодатель (вычитает из налогооблагаемой базы налога на прибыль), и еще один 1 рубль – государство, отметил Титов.

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Теги: титов, пенсия, пенсионеры



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