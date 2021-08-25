Шойгу сообщил, что главная угроза для РФ - наркотрафик и беженцы

Трафик наркотиков, обстановка с беженцами и оружие, которое оставили в Афганистане талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") после смены власти, являются одними из главных угроз для России.

Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, речь идет о сотнях стволов артиллерии и бронетехники, самолетах и вертолетах. "Что такое ПЗРК? Представьте себе, он появится где-то — не дай бог, конечно — в Европе. Никто это не контролирует и контролировать не может", — сказал министр обороны, передает ТАСС.

Также Шойгу напомнил о том, что в Афганистане производится 93% всего мирового героина. Глава военного ведомства России назвал этот факт "серьезной угрозой".

Ранее президент Владимир Путин отметил, что "Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики".