25 Августа 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Мутко сообщил Путину о росте цен на жильё в РФ

Гендиректор компании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о росте цен на жильё в стране.

По его словам, в 2020 году рост составил 15,5%, в 202021 году - "уже 13%, то есть где-то в среднем уже на 25%".

Как отметил Мутко, при таком росте цен необходим баланс спроса и ввод еще большего жилья.

Как сообщалось, Путин провел встречу с главой фонда "ДОМ.РФ". Президент сообщил, что считает работу этого института развития успешной.

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Теги: Мутко, Путин, жилье



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