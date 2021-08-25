Мутко сообщил Путину о росте цен на жильё в РФ

Гендиректор компании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о росте цен на жильё в стране.

По его словам, в 2020 году рост составил 15,5%, в 202021 году - "уже 13%, то есть где-то в среднем уже на 25%".

Как отметил Мутко, при таком росте цен необходим баланс спроса и ввод еще большего жилья.

Как сообщалось, Путин провел встречу с главой фонда "ДОМ.РФ". Президент сообщил, что считает работу этого института развития успешной.