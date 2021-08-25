Путин своим указом расширил территорию закрытого города Сарова

Территория закрытого города Сарова, где расположен федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, будет расширена.

Как следует из документа на официальном портале правовой информации, который подписал глава государства Владимир Путин, это произойдет за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета Мордовии.

Таким образом, будет преобразовано закрытое административно-территориальное образование — город Саров Нижегородской области.

Как следует из документа, это делается в целях социально-экономического развития Сарова. Указ вступает в силу с 1 января следующего года.

Напомним, РФЯЦ-ВНИИЭФ — разработчик и производитель ядерных боеприпасов.