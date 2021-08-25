25 Августа 2021
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пенсия деньги (2013) | Фото:

На выплаты по 10 тыс. рублей могут рассчитывать 43 млн пенсионеров

Разовые выплаты в 10 тыс. руб. получат 43 млн пенсионеров.

Как сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, деньги пожилые люди смогут получить вместе с пенсией через доставку. "Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета", — заявила Баталина, напомнив при этом, что "треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.

Напомним, в воскресенье президент во время встречи с лидерами списка "Единой России" и представителями партии анонсировал различные меры поддержки россиян.

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Теги: пенсионеры, выплаты



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