Облитый зеленкой Порошенко считает Зеленского причастным к нападению

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает действующего лидера страны Владимира Зеленского причастным к нападению.

24 августа, после торжественных мероприятий по случаю Дня независимости, Порошенко облили зеленкой. Инцидент произошел в центре Киева.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплёй. У вас ничего не получится", — сказал Порошенко во время выступления перед своими сторонниками на Певческом поле, сообщает пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

Правоохранительные органы задержали напавшего. Им оказался молодой человек 1999 года рождения. За хулиганство ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Год назад украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что бывший президент Петр Порошенко выгораживает уличных бандитов. Об этом говорится в заявлении партии после того, как один из неонацистов облил зеленкой депутат партии Олега Волошина.