Посольство РФ: для вывоза в страну студентов из Афганистана будут запрошены спецрейсы

Посольство России в Афганистане работает над вывозом в Россию из Афганистана местных студентов.

Как ожидается, рейсы будут запрошены в сентябре, говорится на странице посольства РФ в Афганистане в Facebook. "В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что вопрос прорабатывается", следует из сообщения.

Как сообщила ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва готова предоставить услуги гражданской авиации для обеспечения перелета всех граждан Афганистана, желающих уехать в любые зарубежные страны. Дипломат отметила, что целью такого решения является предотвращение ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане.

Помимо этого, для россиян, желающих покинуть Афганистан, будет организовано несколько чартерных рейсов.

24 августа Талибы* (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что эвакуация всех иностранных граждан из Афганистана должна быть завершена до 31 августа, затем она будет запрещена, перенос даты недопустим.

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