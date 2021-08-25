В России учрежден почетный знак "За успехи в труде"

Российский президент Владимир Путин учредил в стране почетный знак "За успехи в труде".

Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Согласно подписанному указу главы государства, почетным знаком будут награждать предприятия, организации и учреждения за высокие достижения в области промышленности, сельского хозяйства, образования, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Почетный знак будет представлять собой лавровый и дубовый венки с перекрещивающимися внизу концами, связанными серебряной лентой. По центру - флаг России и герб страны. Над гербом — золотистая лента с надписью "За успехи в труде".