25 Августа 2021
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Общество В России
почетный знак «За успехи в труде» (2021) | Фото:publication.pravo.gov.ru

В России учрежден почетный знак "За успехи в труде"

Российский президент Владимир Путин учредил в стране почетный знак "За успехи в труде".

Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Согласно подписанному указу главы государства, почетным знаком будут награждать предприятия, организации и учреждения за высокие достижения в области промышленности, сельского хозяйства, образования, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Почетный знак будет представлять собой лавровый и дубовый венки с перекрещивающимися внизу концами, связанными серебряной лентой. По центру - флаг России и герб страны. Над гербом — золотистая лента с надписью "За успехи в труде".

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Теги: почетный знак, путин, награда



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