СКР завел уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело по статье об экоциде по причине водной блокады Крыма со стороны Украины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, была нарушена "Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду". В результате неустановленные лица на территории Украины "решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

Как указывает ведомство, из-за этого в регионе истощаются сельскохозяйственные земли, а также изменяются экосистемы заливов и состояние популяций животного мира, а за последние шесть лет соленость залива Сиваш выросла в три раза.

Власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Он обеспечивал до 90% потребностей Крыма в воде.

На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил, что воду, добываемую из-под дна Азовского моря, можно будет пустить по Северо-Крымскому каналу.

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