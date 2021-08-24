25 Августа 2021
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Экономика В России
ПМЭФ-2019, Виталий Мутко (2019) | Фото: Накануне.RU

Впервые за всю историю России мы в состоянии решить жилищный вопрос - Путин

Владимир Путин провел встречу с главой фонда "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Президент сообщил, что считает работу этого института развития успешной.

"Само жилье, сама жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом. У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом. Там много направлений деятельности, много задач, которые стоят перед организацией и вообще перед страной, перед правительством", - сказал Путин.

Ранее аналитики агентства "Эксперт РА" пришли к выводу, что повышение доступности ипотеки и покупки жилья в России являются иллюзией. Все льготные условия, предоставляемые государством, съедаются инфляцией, дефицитом и удлиняющимися сроками кредитования.

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Теги: жилье, ипотека, дом.рф, виталий мутко, владимир путин



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