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Общество Москва
Иван Сафронов (2020) | Фото: facebook.com/isafronov

Иван Сафронов продолжает оставаться советником главы Роскосмоса – Рогозин

Бывший журналист Иван Сафронов, находящийся под следствием по делу о госизмене, продолжает оставаться советником главы Роскосмоса, заявил глава этой организации Дмитрий Рогозин.

"Да, он [Иван Сафронов] является моим советником. Потому что это правильно, как мне кажется, когда еще нет решения суда и человек не обвинен судебной властью. До тех пор, пока не будет судебного решения, того или другого, он будет работать советником в Роскосмосе", - заявил Рогозин в эфире радио "Эхо Москвы".

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. 30 июня Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы Роскосмоса.

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Теги: иван сафронов, дмитрий рогозин, роскосмос



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