"Пострадавших нет, все дома целы": силы МЧС продолжают тушить лесной пожар на Волчихе

Пострадавших в результате мощного лесного пожара в Первоуральском районе Свердловской области нет, об этом сообщил ио начальника областного управления МЧС России Иван Павленко.

"Природный пожар произошел сегодня около 15 часов дня. Была угроза для садовых товариществ "Волчихинское", "Волчиха", "Родничок" и Уральской рудной компании, - рассказал Павленко. - Развитию пожара способствовала сухая жаркая погода, а также усилившийся до 17-20 м/с ветер, пожар из низового перешел в верховой".

"Сейчас угроза для садовых товариществ снята, пострадавших нет, все дома целы и невредимы", - приводит слова главы управления МЧС департамент информполитики Свердловской области.

На место крупного ЧП из руководства региона сегодня приехал не сам губернатор, а его заместитель Александр Высокинский. Он заявил, что на случай самого негативного развития событий приготовлены пункты размещения эвакуированных.

"Мы оказываем максимальную помощь, которая возможна. Это и средства тушения, которые есть у нас на складах, ранцевые огнетушители, тяжелая техника, которая будет опахивать. Также это работа с населением с точки зрения недопущения паники", - добавил Высокинский.