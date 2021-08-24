В центре Екатеринбурга снова горит здание заброшенной больницы скорой помощи

В центре Екатеринбурга загорелось здание заброшенной больницы в парке Зеленая Роща. Огонь распространился минимум на два верхних этажа, сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

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Это уже третье возгорание в заброшенной больнице за текущее лето.

В середине июля стало известно, что восстановлением и реконструкцией больницы, которая закрылась в 2000 году, займется специальный фонд поддержки Екатерининской больницы. В состав его учредителей вошли бизнесмены Андрей Козицын, Андрей Симановский, "Русская Медная Компания". Фонд взял время на юридическую работу и оценку состояния объекта.

Комплекс клинической больницы скорой помощи по улице 8 Марта, 78а является памятником архитектуры, но вот уже более двух десятков лет находится в неприлично заброшенном состоянии. В начале июля стало известно, что региональные власти обратились к федеральным с просьбой исключить больницу из реестра объектов культурного наследия, чтобы на месте старого здания было возможно создать многофункциональный медицинский центр.