Талибы*: Эвакуация из Афганистана после 31 августа будет запрещена

Талибы* (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что эвакуация всех иностранных граждан из Афганистана должна быть завершена до 31 августа, затем она будет запрещена, перенос даты недопустим. Об этом заявил представитель движения "Талибан"* Забибулла Муджахид.

Он добавил, что с США существует договоренность – 31 августа страну должен покинуть последний американский военный.

Ранее стало известно, что талибы* оцепили все дороги к аэропорту и не пропускают в него афганцев – только иностранных граждан.