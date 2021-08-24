24 Августа 2021
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Экономика В России
пруд пятно Екатеринбург (2017) | Фото: vk.com/imperius

Вице-премьер Абрамченко назвала причину разлива нефти в новороссийском порту

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко назвала основную причину разлива нефти в порту Новороссийска – это отсутствие капитального ремонта.

"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений. Сменился просто подрядчик в этом году у нас, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывался", - цитирует Абрамченко РИА Новости.

Ранее оператор нефтеналивного терминала Новороссийска – Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – заявлял, что на терминале разрушился гидрокомпенсатор, из-за чего произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер. Причиной разрушения гидрокомпенсатора мог стать скрытый заводской брак, считают в компании.

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Теги: разлив нефти, заводской брак, нефтеналивной терминал, виктория абрамченко



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