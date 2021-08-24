Главы G7 договорились, как будут взаимодействовать с "Талибаном"*

Главы G7 пока не будут принимать решение о признании режима талибов* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане, передает CNN. При этом британский премьер-министр Борис Джонсон, председательствующий в G7, заявил, что лидеры "семерки" согласовали дорожную карту по взаимодействию с "Талибаном"*.

Несмотря на то, что многие страны, в том числе Китай и Россия, поддерживают контакты с талибами*, пока ни одно государство не признало их официальными властями Афганистана. И, вероятно, никто на это и не пойдет до снятия с организации статуса террористической, а сделать это может только Совбез ООН.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о признании талибов законными властями Афганистана не стоит на повестке дня стран G7.

А канцлер Германии Ангела Меркель пообещала Афганистану в рамках срочной гуманитарной помощи 100 млн евро, затем еще 500 млн евро.