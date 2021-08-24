Власти Первоуральска не хотят привлекать волонтеров для тушения пожара на озере Глухом

Мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил об отсутствии необходимости привлечения к тушению лесного пожара у озера Глухое дополнительных сил.

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Глава города выехал в коллективный сад "Родничок", по его словам, сейчас угрозы этому поселку нет, как и другим коллективным садам.

"Сил и средств для тушения пожара достаточно. Дополнительных ресурсов сейчас, в том числе волонтёров, не требуется", - приводит слова Кабеца департамент информполитики Свердловской области.

Мэр города также сообщил, что сейчас лесной пожар тушат более 90 человек и более 30 единиц техники.

По данным на утро 24 августа огонь в районе озера Глухого прошел более 760 гектаров, площадь активного горения составила чуть более гектара.