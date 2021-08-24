Медведев заявил, что ему не стыдно смотреть в глаза людям

Экс-премьер-министр России и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что он и его однопартийцы могут без стыда смотреть людям в глаза.

"Нам не стыдно смотреть в глаза людям, поскольку документ, который действовал в предыдущие пять лет (прошлая предвыборная программа партии – прим. ред.), в целом выполнен. В том числе этого удалось добиться потому, что мы постоянно контролировали ее выполнение. Так же ответственно мы должны будем воплощать в жизнь и новую программу", - заявил Медведев на предвыборном съезде партии.