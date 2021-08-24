Путин назвал "национальной идеей" России семью, где растут трое больше детей

Президент России Владимир Путин назвал "национальной идеей" России многодетные семьи.

"Стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое и больше детей – по сути, и есть наша национальная идея", - заявил глава государства, выступая на предвыборном съезде "Единой России".

Но, в отличие от силовиков, многодетным семьям президент разовых выплат в 15 тыс. руб. в этот раз не пообещал.

Между тем, по данным Росстата за относительно благополучный 2018 год половина российских детей, живущих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, - это дети из многодетных семей.