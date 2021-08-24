24 Августа 2021
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Политика В России
Владимир Путин на съезде Единой России. (2021) | Фото: пресс-служба Единой России

Путин заявил о недопустимости принудительной вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости принудительной вакцинации.

"Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!" – заявил президент на предвыборном съезде "Единой России".

Отметим, что ранее и президент, и его официальный представитель Дмитрий Песков не раз говорили, что принудительной вакцинации от коронавируса в России нет. Они не считают принуждением распоряжения глав регионов и Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан (например, медиков).

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Теги: владимир путин, принудительная вакцинация, единая россия



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