Путин заявил о недопустимости принудительной вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости принудительной вакцинации.

"Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!" – заявил президент на предвыборном съезде "Единой России".

Отметим, что ранее и президент, и его официальный представитель Дмитрий Песков не раз говорили, что принудительной вакцинации от коронавируса в России нет. Они не считают принуждением распоряжения глав регионов и Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан (например, медиков).