"Должны быть все равны, как в бане": Путин анонсировал разовые выплаты силовикам

Президент России Владимир Путин выступил на предвыборном съезде "Единой России", прокомментировал программу партии и выдвинул свои предложения по разовым выплатам бюджетникам, в основном силовикам.

Так, президент предложит выплатить по 15 тыс. руб. всем военнослужащим независимо от "количества звезд на погонах". "Вне зависимости от звезд на погонах должны быть все равны, как в бане", - заявил Путин.

"Прежде всего нужно поддержать тех, у кого небольшие доходы. Уверен, что большие военначальники меня поддержат. Предлагаю распространить выплату на курсантов и сотрудников правоохранительных органов", - заявил глава государства.

Также президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции в 2022-2023 гг.