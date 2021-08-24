Движение по трассе Екатеринбург–Пермь открыли

ГИБДД открыла движение по трассе Р-242 Екатеринбург-Пермь в районе Ревды и Первоуральска (318-336 км). Днем во вторник дорогу перекрывали из-за огня в непосредственной близости от проезжей части, а также сильной задымленности. По свидетельствам очевидцев, дым и смог сохраняются над дорогой и сейчас.

Пожарным и спасателям пока не удалось локализовать верховой лесной пожар в районе горы Волчихи в Ревдинском округе. Ранее к тушению пожара подключили вертолет Ми-8 и два пожарных поезда, также на месте ЧС работают более 70 человек, власти и спасатели намерены также привлечь добровольцев для помощи на неопасных участках.

В тушении лесных пожаров могут помочь и грозовые дожди, которые синоптики прогнозируют на 24 и 25 августа, однако они будут сопровождаться сильными порывами ветра, которые могут усугубить ситуацию с распространением огня.

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