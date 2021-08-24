24 Августа 2021
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Политика В России
Телеканал &quot;Дождь&quot; (2021) | Фото: Телеканал &quot;Дождь&quot; / facebook.com/tvrain

Минюст объяснил включение "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России опубликовало разъяснения по поводу внесения телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов.

Накануне представители ведомства встречались с членами Совета по правам человека при президенте РФ и Союза журналистов России, и по итогам этой встречи в СМИ появилась противоречивая информация о причинах присвоения статуса иноагента. Так, сообщалось, что "Дождь" стал иноагентом из-за цитирования других СМИ-иноагентов.

В Минюсте поясняют, что документы на включение "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов поступил от Роскомнадзора.

"ООО Телеканал Дождь ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро", - говорится в сообщении Минюста.

Также данные предоставил Росфинмониторинг: по его информации телеканал получал "опосредованное иностранное финансирование через российские фонды".

"Кроме того, данная организация систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование. Так Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании "tvrain.ru" и телеканалом "Дождь" (учредитель ООО Телеканал Дождь) материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Телеканал Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)", "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", SIA "Medusa Project", "VTimes.io" и так далее", - говорится в релизе министерства.

Руководство телеканала ранее заявило, что не согласно с позицией Минюста и будет опротестовывать его решение в суде.

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Теги: минюст, телеканал дождь, сми-иноагент, роскомнадзор



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