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Происшествия Свердловская область
На место учений прибыло несколько пожарных расчетов (2018) | Фото:Накануне.RU

К тушению пожара под Ревдой подключили пожарные поезда

К тушению мощного лесного пожара под Ревдой в Свердловской области подключили два пожарных поезда – они направлены в район бедствия со станции Екатеринбург-Сортировочный и от поселка Кузино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС. Также для разведки обстановки пожарные используют в зоне пожара дроны.

Тем временем, в районе организована эвакуация людей. Из коллективного сада "Флюс" забрали 30 человек, для них подготовили пункт временного размещения на базе школы №16 в селе Новоалексеевское.

Ранее к тушению пожара, начавшегося днем в районе горы Волчиха, подключили вертолет Ми-8, также на месте ЧС работают более 70 человек, власти и спасатели намерены также привлечь добровольцев для помощи на неопасных участках. На трассе Екатеринбург-Пермь ограничено движение, поскольку огонь вплотную приблизился к дорожному полотну.

В тушении лесных пожаров могут помочь и грозовые дожди, которые синоптики прогнозируют на 24 и 25 августа, однако они будут сопровождаться сильными порывами ветра, которые могут усугубить ситуацию с распространением огня.

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Теги: лесной пожар, ревда, пожарный поезд



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