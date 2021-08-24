24 Августа 2021
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Спорт Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске увеличат денежное вознаграждение победителям Олимпийских и Паралимпийских игр

В Челябинске увеличат нормы расходов на награждение победителей Олимпийских и Паралимпийских игр. На заседании комиссии Челябинской гордумы по социальной политике депутаты поддержали проект решения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

За первое место спортсменам будут выплачивать 1 млн рублей вместо 125 тыс. рублей, за второе место 500 тыс. рублей вместо 93,5 тыс. рублей, а за третье место 300 тыс. рублей вместо 62,3 тыс. рублей.

Тренерам будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение в размере 50% от денежного вознаграждения спортсменов.

Добавим, что воспитанница челябинской школы Коре по тхэквондо Татьяна Минина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

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Теги: гордума, вознаграждение, Олимпийские игры, спортсмен,



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