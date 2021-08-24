В ОНФ объяснили появление фразы о триколоре, под которым "ходили в атаку деды и прадеды"

В ОНФ Ульяновской области объяснили упоминание триколора в связи с событиями Великой Отечественной войны "техническими накладками" при публикации заявления главы регионального штаба.

"Фраза, которую произнёс [Алексей] Ситников, отвечая на вопрос о символическом значении флага для жителей нашей страны, звучит "Флаг, это символ под которым наши деды, прадеды ходили в атаку, победили фашистов". Очевидно, что речь шла о Знамени Победы, которое очень дорого и важно для каждого патриота России. При этом на сайт правительства Ульяновской области вначале фраза была поставлена в искажающем смысл сказанного контексте. После обращения Регионального отделения ОНФ к ответственным за ведение сайта цитата была исправлена", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.