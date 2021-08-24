24 Августа 2021
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермские депутаты одобрили льготный проезд для детей и малоимущих многодетных

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании приняли решение сделать бесплатным проезд для школьников начальных классов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Бесплатные поездки для школьников первых - четвертых классов станут доступны уже с 1 января 2022 года. Поддержка будет организована на базе школьной карты.

"Деньги на выполнение всех добровольных обязательств в бюджете будут запланированы, в том числе и 130 млн руб ежегодно на бесплатный проезд школьников", - подчеркнул спикер гордумы Дмитрий Малютин.

Также депутаты одобрили скидку в размере 30% на приобретение льготного проездного документа на 30 поездок и 40% скидка на приобретение безлимитного льготного проездного на один месяц для многодетных малоимущих семей. Для них планируется выпустить отдельные проездные документы.

Расчетный объем выпадающих доходов составит около 200 млн руб. в год.

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Теги: Бесплатные, поездки, для, школьников, первых, -, четвертых, классов, станут, доступны, уже, с, 1, января, 2022, года



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Ранее 17.08.2021 16:13 Мск Бесплатный проезд для пермских младшеклассников сделают не раньше 2022 года
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Ранее 15.06.2021 16:30 Мск Власти Перми обсуждают внедрение бесплатного проезда для школьников и малоимущих


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