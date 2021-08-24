Пермские депутаты одобрили льготный проезд для детей и малоимущих многодетных

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании приняли решение сделать бесплатным проезд для школьников начальных классов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Бесплатные поездки для школьников первых - четвертых классов станут доступны уже с 1 января 2022 года. Поддержка будет организована на базе школьной карты.

"Деньги на выполнение всех добровольных обязательств в бюджете будут запланированы, в том числе и 130 млн руб ежегодно на бесплатный проезд школьников", - подчеркнул спикер гордумы Дмитрий Малютин.

Также депутаты одобрили скидку в размере 30% на приобретение льготного проездного документа на 30 поездок и 40% скидка на приобретение безлимитного льготного проездного на один месяц для многодетных малоимущих семей. Для них планируется выпустить отдельные проездные документы.

Расчетный объем выпадающих доходов составит около 200 млн руб. в год.