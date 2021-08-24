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Происшествия Тюменская область
Глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин (2018) | Фото: УМВД по Тюменской области

Экс-главе УГИБДД по Тюменской области продлили арест

В Тюменской области экс-глава регионального управления ГИБДД Александр Селюнин, которому вменяют получение взяток, останется в СИЗО, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Он останется в следственном изоляторе до 25 ноября. В поле зрения оперативников Селюнин попал во время расследования уголовного дела в отношении его подчиненного Михаила Жигалкина, начальника одного из отделов ГИБДД. На следующий день бывший начальник ГИБДД отправился под стражу постановлением районного суда. Адвокат Селюнина несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться", - говорится в официальном Telegram-канале Тюменского областного суда.

Напомним, по версии следствия, в августе-октябре 2020 г. будущие водители, желающие получить права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику. Он, получив деньги, потом приходил к начальнику управления ГИБДД. Оба арестованы.

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Теги: Александр Селюнин, взятка



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