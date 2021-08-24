Минобороны заключило контракт на поставку "Циркона"

Минобороны России подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" с НПО машиностроения, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что в ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову.

В конце июня этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.

В июле фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря. Удаление от цели составило более 350 км, сообщили в Минобороны.