24 Августа 2021
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Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Минобороны заключило контракт на поставку "Циркона"

Минобороны России подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" с НПО машиностроения, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что в ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову.

В конце июня этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.

В июле фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря. Удаление от цели составило более 350 км, сообщили в Минобороны.

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Теги: циркон, гиперзвуковая ракета, минобороны



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