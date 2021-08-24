Бывший тобольский депутат признал, что сбил инспектора ГИБДД

Экс-депутат думы Тобольска Сергей Вакарин, которому вменили наезд на сотрудника ГИБДД, на суде признал вину и раскаялся в содеянном, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На заседании определён порядок исследования доказательств. Оглашено обвинительное заключение. Сергей Вакарин, имеющий двух адвокатов, от дачи показаний отказался. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Следующее судебное заседание назначено на 27 августа", - говорится в официальном Telegram-канале Тюменского областного суда.

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вакарину грозит до пяти лет колонии. Политик исключен из "Единой России". Губернатор Тюменской области Александр Моор, узнав о ситуации, посоветовал политику покинуть думу.