24 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Лесной пожар рядом с трассой &quot;Пермь – Екатеринбург&quot; в районе Волчихи (2021) | Фото: vk.com/inc196 / Инцидент | Первоуральск

МЧС эвакуирует персонал курорта "Волчиха" из-за пожара

Сотрудники МЧС договорились с руководством горнолыжного курорта "Волчиха" об эвакуации персонала из-за пожара. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ближайшие населенные пункты СНТ "Волчиха" и поселок Магнитка находится в 2 км и 3 км от огня, их эвакуация пока не планируется.

Вертолет Ми-8 уже приступил к тушению, набирая воду в Волчихинском водохранилище, находящемся в 5 км от пожара. Помимо этого, для борьбы с огнем направлено 50 человек и шесть единиц техники. Таким образом, в ликвидации пожара задействованы 71 человек и 17 единиц техники представителей Авиалесоохраны, пожарных и добровольцев.

Напомним, что сегодня ГИБДД ввела ограничения на федеральной трассе "Пермь – Екатеринбург" в связи с природным пожаром в районе Первоуральска.

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Теги: МЧС, Волчиха, пожар, эвакуация



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