24 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар рядом с селом Мансурово (2021) | Фото: администрация Кунашакского района

Из-за лесного пожара в Челябинской области могут эвакуировать жителей села

В Кунашакском районе рядом с селом Мансурово горит лес. На место отправили автобусы, чтобы в случае необходимости эвакуировать жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Жителей предупреждают об опасности по громкоговорителю. Люди собирают вещи и самостоятельно уезжают. Мэрия района отправила автобусы, чтобы в случае необходимости вывезти людей. На место выехал глава района Сибагатулла Аминов.

Лесной пожар в Халитовском сельском поселении полыхает в сотнях метров от деревни Мансурово. В настоящий момент огонь остановлен, пожарные принимают меры для его ликвидации.

лесной пожар рядом с селом Мансурово(2021)|Фото: администрация Кунашакского района

На месте работают пять пожарных машин и шесть тракторов, также прибыли три ассенизаторские машины, чтоб доставлять воду.

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Теги: лесной пожар, село, эвакуация,



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