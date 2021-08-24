Из-за лесного пожара в Челябинской области могут эвакуировать жителей села

В Кунашакском районе рядом с селом Мансурово горит лес. На место отправили автобусы, чтобы в случае необходимости эвакуировать жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Жителей предупреждают об опасности по громкоговорителю. Люди собирают вещи и самостоятельно уезжают. Мэрия района отправила автобусы, чтобы в случае необходимости вывезти людей. На место выехал глава района Сибагатулла Аминов.

Лесной пожар в Халитовском сельском поселении полыхает в сотнях метров от деревни Мансурово. В настоящий момент огонь остановлен, пожарные принимают меры для его ликвидации.

На месте работают пять пожарных машин и шесть тракторов, также прибыли три ассенизаторские машины, чтоб доставлять воду.