Facebook и Twitter оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Twitter и Facebook оспорили штрафы, назначенные им мировым судьей за неудаление запрещенного контента.

В суд поступили апелляционные жалобы на постановления от 22 июля, передает "Интерфакс".

Напомним, за отказ удалять запрещенный в РФ контент мировой суд Таганского района Москвы обязал Twitter выплатить компанию 5,5 млн руб. штрафа.

Это не первое административное правонарушение компании. Только за этот год Twitter необходимо выплатить штрафы на общую сумму в 33,4 млн руб.

Facebook 22 июля был назначен штраф в размере 6 млн рублей. Сумма общих штрафов, полученных компанией с начала этого года, составила 49 млн рублей.