Огонь в районе горы Волчиха на Среднем Урале будут тушить с вертолетов и пожарного поезда

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал оперативные поручения в связи с природным пожаром вблизи горы Волчиха.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатору доложено о возгорании в Билимбаевском лесничестве (входит в границы Первоуральского городского округа). Природный пожар площадью в 50 га бушует в лесном массиве в районе горы Волчиха. Сотрудники Уральской авиабазы совместно с представителями МЧС задействованы в его тушении.

Общая численность группировки составляет 70 человек и 12 единиц техники. Задействован вертолет МИ-8 от МЧС, также планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии и ожидается прибытие пожарного поезда.

Кроме этого, по поручению губернатора на место тушения выехал глава Первоуральска Игорь Кабец.

Напомним, сегодня ГИБДД были введены ограничения на федеральной трассе "Пермь – Екатеринбург" в связи с природным пожаром в районе Первоуральска.