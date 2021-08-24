"Вырубают сирень". Жители обратились к Орлову из-за реконструкции Опалихинского сквера

Жители микрорайона Заречный обратились в администрацию Екатеринбурга и МКУ "Городское благоустройство" из-за якобы нарушения договора по благоустройству сквера по ул. Опалихинская.

В своем обращении (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU) горожане утверждают, что подрядчик своими действиями якобы вредит зеленым насаждениям, недавно вырубил аллею сирени, а также получил разрешение на вырубку еще 10 деревьев. При этом рабочая группа не была уведомлена об этом, несмотря на договоренности по корректировке первоначального плана благоустройства.

Напомним, что заказчиком является МКУ "Городское благоустройство", а 80 млн 172 тыс. руб. на работы выделила мэрия.

По словам жителей микрорайона, зеленые насаждения не огораживаются деревянными щитами, как того требуют правила, закрепленные приказом Госстроя России. Из-за этого якобы было повреждено около 10 деревьев. Помимо этого, рабочие проводят копку траншеи экскаватором в непосредственной близости от стволов деревьев, чем уже причинили повреждения корневой системе.

Как сказано в обращении, якобы была нарушена и договоренность не приступать к рубке насаждений без согласования с рабочей группой. И 21 августа в сквере уже отсутствовала целая аллея сирени, хотя порубочных билетов предоставлено не было.

"Во избежание выхода жителей Заречного микрорайона на протесты просим принять меры и обязать подрядчика соблюдать древозащитные мероприятия, а также оценить величину нанесенного подрядчиком ущерба зеленым насаждениям для последующих восстановительных работ", - заявили горожане.

В своем обращении к главе Екатеринбурга Алексею Орлову и заказчику они просят обнародовать информацию о 10 деревьях, которые собираются снести, обязать подрядчика в кратчайшие сроки провести лечение поврежденных деревьев, обнародовать информацию о количестве и видах кустарников, подлежащих сносу, предоставить порубочные билеты и впредь закладывать в смету при благоустройстве парков и скверов материалы для защиты деревьев щитами.

На момент публикации получить комментарий мэрии не удалось. Ранее градоначальник сам высказывался в защиту деревьев и пожеланий граждан.