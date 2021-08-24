"Вырубают сирень". Жители обратились к Орлову из-за реконструкции Опалихинского сквера

24 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Поврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном (2021) | Фото: жители Заречного

"Вырубают сирень". Жители обратились к Орлову из-за реконструкции Опалихинского сквера

Жители микрорайона Заречный обратились в администрацию Екатеринбурга и МКУ "Городское благоустройство" из-за якобы нарушения договора по благоустройству сквера по ул. Опалихинская.

В своем обращении (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU) горожане утверждают, что подрядчик своими действиями якобы вредит зеленым насаждениям, недавно вырубил аллею сирени, а также получил разрешение на вырубку еще 10 деревьев. При этом рабочая группа не была уведомлена об этом, несмотря на договоренности по корректировке первоначального плана благоустройства.

Напомним, что заказчиком является МКУ "Городское благоустройство", а 80 млн 172 тыс. руб. на работы выделила мэрия.

По словам жителей микрорайона, зеленые насаждения не огораживаются деревянными щитами, как того требуют правила, закрепленные приказом Госстроя России. Из-за этого якобы было повреждено около 10 деревьев. Помимо этого, рабочие проводят копку траншеи экскаватором в непосредственной близости от стволов деревьев, чем уже причинили повреждения корневой системе.

Поврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители ЗаречногоПоврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители ЗаречногоПоврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители ЗаречногоПоврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители Заречного

Как сказано в обращении, якобы была нарушена и договоренность не приступать к рубке насаждений без согласования с рабочей группой. И 21 августа в сквере уже отсутствовала целая аллея сирени, хотя порубочных билетов предоставлено не было.

Поврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители ЗаречногоПоврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители ЗаречногоПоврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители Заречного

"Во избежание выхода жителей Заречного микрорайона на протесты просим принять меры и обязать подрядчика соблюдать древозащитные мероприятия, а также оценить величину нанесенного подрядчиком ущерба зеленым насаждениям для последующих восстановительных работ", - заявили горожане.

В своем обращении к главе Екатеринбурга Алексею Орлову и заказчику они просят обнародовать информацию о 10 деревьях, которые собираются снести, обязать подрядчика в кратчайшие сроки провести лечение поврежденных деревьев, обнародовать информацию о количестве и видах кустарников, подлежащих сносу, предоставить порубочные билеты и впредь закладывать в смету при благоустройстве парков и скверов материалы для защиты деревьев щитами.

На момент публикации получить комментарий мэрии не удалось. Ранее градоначальник сам высказывался в защиту деревьев и пожеланий граждан.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Опалихинский сквер, вырубка деревьев, обращение, Заречный, Екатеринбург, рабочая группа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети