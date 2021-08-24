Самолет МС-21-300 проходит летные испытания в Прикамье

Первый летный прототип перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21-300 (бортовой номер 73051) прилетел в Пермь для проведения летных испытаний. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".

Самолет оснащен американскими двигателями PW1400G-JM компании Pratt & Whitney.

Во время испытаний будет вестись сбор статистики по нагруженности планера во время взлетов и приземления. Самолет совершил беспосадочный перелет из Краснодара в Пермь.