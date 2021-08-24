24 Августа 2021
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Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное для учителей ношение масок на уроках и в школах.

Он подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов. "Это означает, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски", - отметил мэр.

Предполагается, что ношение масок для преподавателей останется на уровне рекомендаций. Собянин уточнил, что решение об этом будут принимать на уровне школ, передает ТАСС.

В середине августа Сергей Собянин отменил требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Помимо этого не надо будет и измерять температуру на работе каждые четыре часа, а также постоянно тестировать сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

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Теги: сергей собянин, учителя, маски



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