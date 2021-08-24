Трассу "Пермь – Екатеринбург" перекрыли из-за лесного пожара

ГИБДД ввела ограничения на федеральной трассе "Пермь – Екатеринбург" в связи с природным пожаром в районе Первоуральска.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, перекрыт участок трассы с 318 по 326 км. По данным ведомства, со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска – через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу "Первоуральск – Шаля".

На подъездах к перекрытому участку дежурят наряды дорожно-патрульной службы, которые информируют водителей о возникшей ситуации и предлагают воспользоваться объездными путями.

"Автолюбителям, планирующим поездки в этом направлении, необходимо заранее планировать маршрут с учетом объездных путей, либо вообще воздержаться от поездки. В Первоуральске наряды ДПС выставлены на крупные перекрестки. Инспекторы осуществляют распорядительно-регулировочные действия и оказывают помощь автолюбителям", - добавили в ГИБДД.

Напомним, сейчас в зоне действия природного пожара в Первоуральском городском округе, вблизи СНТ "Мирный", продолжаются работы по созданию минерализованных полос и окарауливанию. По данным МЧС, площадь, пройденная огнем, составляет 760 га, площадь активного горения – 1,14 га. В ликвидации пожара задействованы 104 человека и 29 единиц спецтехники.