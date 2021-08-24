Вакцину "КовиВак" модифицируют под новые штаммы COVID-19

Центр Чумакова готовит версию вакцины от коронавируса "Ковивак" против новых штаммов COVID-19, в том числе - против варианта "дельта", сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, вместо предыдущего "альфа"-штамма в этой вакцине будет присутствовать "дельта"-штамм".

Ишмухаметов добавил, что новая вакцина может быть комбинированной, содержать сразу два компонента.

Ранее сообщалось о том, что в центре им. Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", который модифицирован специально под штамм "Дельта".