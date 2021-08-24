24 Августа 2021
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В Челябинске на улице Российской провалился асфальт (2021) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске на дороге, отремонтированной в рамках нацпроекта, провалился асфальт

В Челябинске на улице Российской провалился асфальт. Ремонтные работы на этом участке были проведены в сентябре 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Общественники сообщили, что яма на этом месте образовывается не первый раз. Подрядчик должен был провести подготовительные мероприятия и устранить причину образования провала.

Работы на этом участке выполнял "Нижавтодорстрой". Общественники отметили, что подрядчик обязан исправить нарушение в рамках действующих гарантийных обязательств. Кроме того, в ОНФ считают, что долю ответственности должны нести и коммунальные службы, поскольку не исключено, что причиной провала может быть неудовлетворительное состояние колодца сетевых организаций.

В Челябинске на улице Российской провалился асфальт(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

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Теги: нацпроект, ремонт дорог, яма,



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