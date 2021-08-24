В Челябинске на дороге, отремонтированной в рамках нацпроекта, провалился асфальт

В Челябинске на улице Российской провалился асфальт. Ремонтные работы на этом участке были проведены в сентябре 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Общественники сообщили, что яма на этом месте образовывается не первый раз. Подрядчик должен был провести подготовительные мероприятия и устранить причину образования провала.

Работы на этом участке выполнял "Нижавтодорстрой". Общественники отметили, что подрядчик обязан исправить нарушение в рамках действующих гарантийных обязательств. Кроме того, в ОНФ считают, что долю ответственности должны нести и коммунальные службы, поскольку не исключено, что причиной провала может быть неудовлетворительное состояние колодца сетевых организаций.