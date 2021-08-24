24 Августа 2021
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Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске (2021) | Фото: instagram.com/popova71.life

"Обещали 50 тысяч на семью": жители затопленного дома на Урале пожаловались на отсутствие выплат

Жители многоквартирного дома на улице Попова, 71 в уральском городе Краснотурьинск, которые жаловались губернатору Евгению Куйвашеву на свои затопленные квартиры, заявили, что не получили обещанных выплат.

Напомним, квартиры заливало каждый раз, когда начинался дождь. В мэрии заявляли, что причина в крыше, которую нужно ремонтировать, а на это время людей переселят в другие квартиры. После жалобы жильцов Куйвашеву на место выезжал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он осмотрел пострадавшие квартиры, подвалы и встретился с жителями.

По словам жильцов дома на Попова, 71, им были обещаны компенсации – по 50 тысяч рублей на семью.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

"50 тысяч было озвучено 15 августа, когда мы поехали в администрацию на встречу с Куйвашевым и Устиновым (глава городского округа Краснотурьинск, - прим. Накануне.RU). Сказал это Устинов. А губернатор сидел рядом и подтверждал, что он говорил. Но кому они выплатят? Сильно пострадавшим или не сильно? Что они имели в виду, непонятно. Было сказано: выплатить 50 тысяч на семью. А на какую именно семью, не уточнили", - рассказала одна из жительниц.

По ее словам, более того, с выплаты забирают налог, а деньги получили только треть жильцов.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

"Остальным сказали, что будут выплачивать по степени оценки ущерба. Но люди все лето вынуждены снимать жилье независимо от этажа и квартиры. Самыми пострадавшими считают пятый этаж, так как их затопило дождем", - добавила она.

Накануне.RU обратилось в администрацию Краснотурьинска с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе попросили направить запрос, что и было сделано. На момент публикации ответ из мэрии не поступил.

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Теги: дом, Краснотурьинск, выплаты



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