"Включили дураков?" Минздрав ответил зараженному ВИЧ ветерану ГУФСИН

24 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Виктор Горсков (2020) | Фото: Виктор Горсков

"Включили дураков?" Минздрав ответил зараженному ВИЧ ветерану ГУФСИН

Министерство здравоохранения Свердловской области наконец предоставило семье Горсковых результаты внеплановой проверки ЦГКБ№1, где ветерана ГУФСИН Виктора Горскова могли заразить ВИЧ и гепатитом С. Вот только в документе (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU) в основном приведены данные прошлых проверок, результаты которых датированы мартом и апрелем текущего года.

Проверка областного минздрава стартовала 20 июля и завершилась спустя 10 дней. Результаты Светлане Горсковой, как супруге и доверенному лицу пенсионера, пообещали предоставить в понедельник, 2 августа, после этого "кормили обещаниями", в итоге ответ она получила только сегодня. И женщина возмущена отношением чиновников.

"Я просто в недоумении. Сначала кормят обещаниями, потом игнорируют звонки, дают левые номера, которые или не обслуживаются, или не отвечают. В приемной Карлова [глава областного минздрава] мне вообще нахамили, сказав, что бросят трубку, если я продолжу донимать их. И сейчас, спустя два дня звонков, мне приходит ЭТО? Просто перепись всех отписок, которые приходили раньше? Мне зачем результаты проверок за март и апрель? Мне зачем информация по COVID-19? Я кричала о массовом заражении ВИЧ, заражении моего мужа и еще четырех человек. А они пишут, что ничего не нашли. Они или меня за дуру держат, или сами дураков включили?" - рассказала Накануне.RU Светлана Горскова.

В ответе действительно ссылаются на документ Центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31 марта 2021 года, из которого следует, что специалисты провели эпидемиологическое обследование в отношении ЦГКБ №1 и не нашли нарушений.

Также в минздраве ссылаются на акт обследования от 16 апреля 2021 года, из которого следует, что "гипотеза о возможной передаче гемоконтактных инфекций Горскову при осуществлении парентеральных медицинских манипуляций и перевязок, а также при проведении оперативного вмешательства не нашла своего подтверждения". На этот же документ сослалась и сама ЦГКБ №1 в отказе на досудебную претензию от пенсионера, в которой семья требовала от больницы компенсацию в размере 5 млн руб.

"Медицинская помощь Горскову в ГАУЗ СО "ЦГКБ №1 г. Екатеринбург" была оказана в соответствии с порядками и медицинскими рекомендациями по оказанию медицинской помощи, утвержденными приказами министерства здравоохранения РФ. Установить места, путь и время инфицирования Горского не представляется возможным", - сообщается в документе.

Документ подписан заместителем министра здравоохранения Свердловской области Екатериной Ютяевой.

Напомним, что Роспотребнадзор по итогам уже июньской проверки, которая была организована после обращения супруги пенсионера к губернатору Евгению Куйвашеву, все же признал высокую вероятность заражения пенсионера ВИЧ в стенах именно ЦГКБ №1. В ответе минздрава нет ни слова ни о проверке возможного источника заражения, который наблюдался с пенсионером в больнице, ни о результатах ДНК-теста, который якобы доказал причастность этого самого источника к заражению. Опускается и то, что Горскова два раза "переоперировали", как утверждает Светлана, из-за осложнений, и то, что с ним в одном отделении находилось еще несколько ВИЧ-положительных, о чем, по словам супругов, утверждает СПИД-Центр.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Горсков, пенсионер, ВИЧ, Гепатит С, минздрав, обращение, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2021 11:00 Мск Минздрав не дает ветерану ГУФСИН ознакомиться с результатами проверки ЦГКБ №1 по факту заражения ВИЧ
Ранее 23.07.2021 11:29 Мск Роспотребнадзор признал высокую степень вероятности заражения ветерана ГУФСИН ВИЧ в ЦГКБ №1 Екатеринбурга
Ранее 21.07.2021 11:15 Мск "Дождались пинка из Москвы?" Минздрав проверит больницу, где уральского пенсионера могли заразить ВИЧ
Ранее 23.03.2021 08:06 Мск Дело уральского пенсионера, который вышел из больницы с ВИЧ и гепатитом, Администрация президента переслала в МВД
Ранее 15.03.2021 13:02 Мск "Дожить бы до суда…" Пенсионер из Екатеринбурга, заразившийся ВИЧ в больнице, за полгода достиг I стадии инвалидности
Ранее 16.12.2020 09:04 Мск Пенсионер из Екатеринбурга, которого могли заразить ВИЧ в местной больнице, записал видеообращение к Путину
Ранее 24.11.2020 15:12 Мск Пенсионера из Екатеринбурга, которого медики могли заразить ВИЧ, вынуждают принимать препараты с противопоказаниями
Ранее 16.11.2020 09:02 Мск Прокуратура перенаправила в минздрав материалы о заражении пенсионера ВИЧ и гепатитом С
Ранее 02.11.2020 15:46 Мск ЦГКБ №1 Екатеринбурга прокомментировала предположительное заражение пенсионера ВИЧ и гепатитом С
Ранее 20.10.2020 13:09 Мск СКР и Минздрав просят разобраться в истории уральца, которого врачи могли заразить ВИЧ и COVID-19


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети