"Включили дураков?" Минздрав ответил зараженному ВИЧ ветерану ГУФСИН

Министерство здравоохранения Свердловской области наконец предоставило семье Горсковых результаты внеплановой проверки ЦГКБ№1, где ветерана ГУФСИН Виктора Горскова могли заразить ВИЧ и гепатитом С. Вот только в документе (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU) в основном приведены данные прошлых проверок, результаты которых датированы мартом и апрелем текущего года.

Проверка областного минздрава стартовала 20 июля и завершилась спустя 10 дней. Результаты Светлане Горсковой, как супруге и доверенному лицу пенсионера, пообещали предоставить в понедельник, 2 августа, после этого "кормили обещаниями", в итоге ответ она получила только сегодня. И женщина возмущена отношением чиновников.

"Я просто в недоумении. Сначала кормят обещаниями, потом игнорируют звонки, дают левые номера, которые или не обслуживаются, или не отвечают. В приемной Карлова [глава областного минздрава] мне вообще нахамили, сказав, что бросят трубку, если я продолжу донимать их. И сейчас, спустя два дня звонков, мне приходит ЭТО? Просто перепись всех отписок, которые приходили раньше? Мне зачем результаты проверок за март и апрель? Мне зачем информация по COVID-19? Я кричала о массовом заражении ВИЧ, заражении моего мужа и еще четырех человек. А они пишут, что ничего не нашли. Они или меня за дуру держат, или сами дураков включили?" - рассказала Накануне.RU Светлана Горскова.

В ответе действительно ссылаются на документ Центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31 марта 2021 года, из которого следует, что специалисты провели эпидемиологическое обследование в отношении ЦГКБ №1 и не нашли нарушений.

Также в минздраве ссылаются на акт обследования от 16 апреля 2021 года, из которого следует, что "гипотеза о возможной передаче гемоконтактных инфекций Горскову при осуществлении парентеральных медицинских манипуляций и перевязок, а также при проведении оперативного вмешательства не нашла своего подтверждения". На этот же документ сослалась и сама ЦГКБ №1 в отказе на досудебную претензию от пенсионера, в которой семья требовала от больницы компенсацию в размере 5 млн руб.

"Медицинская помощь Горскову в ГАУЗ СО "ЦГКБ №1 г. Екатеринбург" была оказана в соответствии с порядками и медицинскими рекомендациями по оказанию медицинской помощи, утвержденными приказами министерства здравоохранения РФ. Установить места, путь и время инфицирования Горского не представляется возможным", - сообщается в документе.

Документ подписан заместителем министра здравоохранения Свердловской области Екатериной Ютяевой.

Напомним, что Роспотребнадзор по итогам уже июньской проверки, которая была организована после обращения супруги пенсионера к губернатору Евгению Куйвашеву, все же признал высокую вероятность заражения пенсионера ВИЧ в стенах именно ЦГКБ №1. В ответе минздрава нет ни слова ни о проверке возможного источника заражения, который наблюдался с пенсионером в больнице, ни о результатах ДНК-теста, который якобы доказал причастность этого самого источника к заражению. Опускается и то, что Горскова два раза "переоперировали", как утверждает Светлана, из-за осложнений, и то, что с ним в одном отделении находилось еще несколько ВИЧ-положительных, о чем, по словам супругов, утверждает СПИД-Центр.