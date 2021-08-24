В Нижневартовске появятся новые спортивные объекты

Нижневартовск с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Югры Юрий Южаков и директор департамента физической культуры и спорта округа Сергей Артамонов. С представителями администрации города они обсудили вопрос строительства новых спортивных объектов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Город заслужил другой уровень обеспеченности спортивными объектами. Сегодня есть задумка построить в Нижневартовске культурно-спортивный комплекс на 5 тыс. зрителей, включающий спортивный и концертный залы. Необходимо определиться: либо мы возводим такой комплекс, либо несколько центров по типу того, что расположен в Ханты-Мансийске, решая вопрос доступности спортивных площадок. В 2021 г. решение мы обязательно примем. В этой связи поручаю директору департамента физической культуры и спорта автономного округа в течение двух недель, совместно со спортсменами и жителями, выработать решение по строительству нового спортивного комплекса или ряда объектов, определиться с их типом для того, чтобы обеспечить доступность спортивных площадок для детей и взрослых в муниципалитете", – сказала во время встречи с югорскими чемпионами Олимпиады в Токио губернатор Наталья Комарова.

Во время обсуждения строительства новых спортивных объектов в Нижневартовске заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Ирина Воликовская сообщила, что на данный момент все учреждения физической культуры полностью загружены. Городу нужны новые объекты, которые позволят не только разгрузить существующие, но также открыть и развивать новые направления. Освободившиеся площади планируется предоставить представителям НКО, заинтересованным в предоставлении спортивно-оздоровительных услуг. По словам исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко, возникла необходимость создания спортивных объектов в новых микрорайонах города, где уже сейчас живут больше 40 тыс. жителей.

"В новых микрорайонах, где нет ни муниципальных, ни частных организаций, предоставляющих услуги для занятия спортом, у нас уже предусмотрены земельные участки, где можно возводить данные объекты. Здесь есть возможность размещать как быстровозводимые сооружения, так и в капитальном исполнении", - подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Сейчас в столице Самотлора нет учреждений, в которых культивировался бы какой-то определенный вид спорта. В каждом спортивном комплексе открыты секции по различным направлениям. Как сообщил заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Александр Федорус, для тренировок используются также школьные спортзалы.

Представители правительства Югры во время выездного совещания также оценили созданные условия, в которых занимаются вартовчане физической культурой на территории муниципальных учреждений. Заместитель губернатора Югры Юрий Южаков отметил, что для скорейшего открытия новых спортивных сооружений не исключено использование не только бюджетных средств, но и возможно привлечение инвестиций. По результатам совместных мероприятий был сформирован перечень предложений по строительству в Нижневартовске новых спортивных объектов. С ним в дальнейшем будут работать в правительстве региона.