СМИ: "Угнанный" в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми беженцами

Украинский самолет, якобы угнанный из аэропорта Кабула, на самом деле был выкуплен, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в авиационных кругах.

"На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями", — сообщает Telegram-канал издания.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил СМИ, что в минувшее воскресенье украинский самолет "захватили другие люди". "Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал замминистра.

Однако официальный представитель МИД Украины опроверг слова заместителя министра. "Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - заявил он.