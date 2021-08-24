24 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
(2005) | Фото: www.gazeta.lviv.ua

СМИ: "Угнанный" в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми беженцами

Украинский самолет, якобы угнанный из аэропорта Кабула, на самом деле был выкуплен, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в авиационных кругах.

"На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями", — сообщает Telegram-канал издания.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил СМИ, что в минувшее воскресенье украинский самолет "захватили другие люди". "Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал замминистра.

Однако официальный представитель МИД Украины опроверг слова заместителя министра. "Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - заявил он.

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Теги: самолет, украина, афганистан



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2021 11:44 Мск МИД Украины опроверг сообщения об угоне украинского самолета из Кабула и Иран


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