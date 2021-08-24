В Челябинске будут судить экс-полицейских, которые за взятки передавали данные об умерших

В Челябинске направлены в суд уголовные дела в отношении трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что обвиняемые в 2020 году получили взятки в размере более 30 тысяч рублей от предпринимателя, который оказывает ритуальные услуги, за предоставление информации об умерших гражданах на территории города.

Преступления были выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.