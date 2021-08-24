Песков посчитал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти.

Он добавил, что позиция Кремля здесь совершенно не важна, передает "Интерфакс".

"У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования - выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления людей", - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин дал интервью журналисту NBC Киру Симмонсу, в котором ответил на вопрос, считает ли, что "когда появится его преемник, все обрушится".

"Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.