24 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

Штормовое предупреждение продлено: в Свердловской области сохранится непогода

Синоптики предупреждают о сохранении непогоды в Свердловской области. Штормовое предупреждение в регионе продлено еще на один день.

По данным синоптиков, завтра, 25 августа, местами на Среднем Урале сохранятся кратковременные дожди, град и грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101. Также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Штормовое предупреждение в Свердловской области было объявлено в понедельник. Сегодня в регионе также прогнозируется непогода.

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Теги: непогода, предупреждение, МЧС



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